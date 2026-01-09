PUBBLICITÀ
HomeCronacaLutto nel mondo della musica neomelodica napoletana, addio a Gino Polese
CronacaCronaca localePrimo Piano

Lutto nel mondo della musica neomelodica napoletana, addio a Gino Polese

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Lutto nel mondo della musica neomelodica napoletana, addio a Gino Polese
Lutto nel mondo della musica neomelodica napoletana, addio a Gino Polese
PUBBLICITÀ

Lutto nella musica neomelodica napoletana. È scomparso Gino Polese, cantante molto conosciuto nell’ambiente melodico partenopeo, morto ieri all’età di 68 anni. A comunicare la notizia è stata la famiglia attraverso i social network. In poche ore il messaggio si è diffuso rapidamente, suscitando numerose reazioni e attestati di affetto da parte di fan, colleghi e amici. Polese era originario di Ponticelli, quartiere al quale è sempre rimasto profondamente legato. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella Chiesa della Madonna di Lourdes.

Sui social è apparso anche un lungo e toccante messaggio di ricordo che ripercorre l’infanzia e il percorso umano e artistico del cantante: “Questo 2026 è nato proprio male! Un altro caro amico ci lascia, un compaesano con cui sono cresciuto, abbiamo tanto giocato e scherzato da ragazzini, lui abitava nel viale Viscardi, ma stavamo insieme a Santa Croce, nel bar di Italuccio di via Napoli, o a volte in viale Margherita. È morto Gino Polese, conosciuto come cantante melodico partenopeo.

PUBBLICITÀ

Gino Polese fin da piccolo mostrava attitudini al canto, recitava con grandi artisti napoletani come Mario Merola, Mario Trevi ed altri, e voglio dirlo spassionatamente: ha amato più lui i compaesani ponticellesi che viceversa. Mi dispiace moltissimo, passano gli anni e diventiamo sempre più orfani di amici veri e compagni d’infanzia e di gioventù.

Aveva un legame affettivo materno come nessuno al mondo e aveva occhi lucenti quando aveva annunciato per il 1° dicembre l’uscita della sua ultima opera musicale e canora dal titolo NATALE, canzone commovente dedicata proprio alla sua amata mamma, ai suoi genitori”.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati