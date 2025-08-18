PUBBLICITÀ
Lyudmyla ricoverata al Cardarelli dopo la folle sparatoria a Ischia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Lyudmyla ricoverata al Cardarelli dopo la folle sparatoria a Ischia
Lyudmyla Velykgolova e Antonio Luongo
Restano gravi ma stabili le condizioni di Lyudmyla Velykgolova. Si tratta della donna ucraina di 42 anni unica sopravvissuta alla strage compiuta dall’ex marito, Antonio Luongo, di 69 anni che sabato pomeriggio a Forio d’Ischia ha ucciso il compagno della donna, Nunzio Russo Spena (operaio napoletano di 49 anni) e l’ex suocera Zinoviya Knihnitska, 62enne ucraina residente a Ischia, prima di ammazzarsi.

La 42enne è stata trasferita ieri in elicottero dal Rizzoli dall’ospedale Cardarelli di Napoli dove si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata.
Saranno decisive le prossime 48 ore per capire meglio il decorso. Lyudmyla viene sottoposta in queste ore ad una serie di esami per monitorare costantemente il quadro clinico.

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

