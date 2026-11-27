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Scarcerato nonostante una pesante condanna in primo grado a 12 anni. Questa la decisione della Corte d’appello di Napoli per Ciro Masiello, imputato nel processo contro il maxi cartello dei Quartieri Spagnoli. Ad avere la meglio le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Leopoldo Perone, riuscito ad ottenere un’attenuazione della misura cautelare per il suo assistito.

Tre capi comandavano decine tra affiliati e pusher: questo era l’organigramma dei tre clan che si erano federati nel Sistema dei Quartieri Spagnoli. Tra il 2018 e il 2020 la Procura di Napoli e le forze dell’ordine hanno accertato l’esistenza di un’associazione camorristica strutturata in diversi gruppi criminali che avevano rapporti con i Mazzarella e i Contini.

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