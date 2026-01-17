PUBBLICITÀ
Malore mentre è alla guida, Sofia Ansalone muore a 21 anni

Gianluca Spina
Ultima modifica:
La comunità di Mercato San Severino è sconvolta per la prematura scomparsa di Sofia Ansalone, una giovane di appena 21 anni, deceduta in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri.

Il dramma si è consumato intorno alle 14.30 nella frazione Torello. La ragazza, uscita da poco dalla propria abitazione e presumibilmente diretta al lavoro, aveva percorso solo poche decine di metri quando, con ogni probabilità a causa di un improvviso malore, ha perso il controllo della sua auto. Il veicolo è andato a impattare contro un furgone.

Alcuni passanti, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno allertato il 118. I sanitari, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato la giovane priva di conoscenza e hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite durante la corsa d’urgenza verso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Gaetano Fucito” di Mercato San Severino.

Una volta in ospedale, il personale medico ha continuato a tentare di salvarle la vita, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile. Le condizioni di Sofia erano apparse sin da subito gravissime e non si esclude che il decesso possa essere avvenuto già al momento del malore.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Fiore, in via dei Due Principati. I funerali si terranno oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 16.30, nella Chiesa di San Giovanni in Parco a Mercato San Severino, dove familiari, amici e l’intera cittadinanza potranno darle l’ultimo saluto.

