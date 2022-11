Maltempo a Napoli, strade invase dall’acqua e mezzi pubblici in tilt: le segnalazioni dei cittadini

A causa del forte maltempo delle ultime ore, i napoletani stanno riscontrando numerosi disagi tra le strade della città. Molte le difficoltà evidenziate nella viabilità e per i trasporti pubblici.

Allarme maltempo: le segnalazioni al consigliere Borrelli

“Dopo la bomba d’acqua che ha colpito Napoli e provincia venerdì sera sono giunte tantissime segnalazioni con video e foto dei danni e degli allagamenti causati dalla pioggia torrenziale. Situazione difficile a Napoli dove la Riviera di Chiaia si è completamente allagata, l’acqua ha superato i marciapiedi provocando grandi difficoltà per gli automobilisti e i pedoni. Alla Sanità, in via San Vincenzo, la forza dell’acqua trascina via gli scooter in sosta. Problemi anche in aeroporto dove l’acqua è entrata fin dentro la struttura. Via Salvator Rosa come un fiume in piena mentre piazza Bagnoli si trasforma in una piscina pubblica così come le strade di Scampia, come denunciato dai residenti. Piove anche nella banchina del Frullone della Linea Metro 1 e nella navetta sostitutiva della funicolare di Chiaia”.

“Non va meglio in provincia dove arrivano video da Piazzolla di Nola che ad ogni pioggia è investita da una vera e propria ‘lava’ di sedimenti e detriti, fango proveniente da Ottaviano che scorre pericolosamente inondano le strade, i cantinati, le case al piano terra. Completamente allagata la stazione di Ottaviano. A Casoria collassano i tombini e la circolazione va in tilt. Ci troviamo di fronte a un’emergenza climatica che impone misure immediate di prevenzione. Ritengo che sia oramai improcrastinabile dare il via alla più grande opera pubblica che deve riguardare l’Italia ovvero la messa in sicurezza del sottosuolo”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, (6) Francesco Emilio Borrelli | Facebook.