Maltratta la moglie e la figlia, arrestato a Napoli 58enne

I fatti risalgono a ieri pomeriggio, quando gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del Commissariato san Giovanni sono intervenuti in un’abitazione di via Alveo Artificiale. Causa dell’intervento sarebbe stata la segnalazione di una violenta lite familiare.

I poliziotti, entrati nell’appartamento, hanno trovato un uomo – 58 anni, napoletano, con precedenti – in evidente stato di agitazione. Questi era intento a minacciare la moglie e la figlia. Fortunatamente gli agenti hanno potuto bloccarlo in tempo, prima che la situazione potesse degenerare in violenza. Le vittime, ascoltate dalla polizia, hanno raccontato che l’uomo le aveva aggredite e minacciate con un coltello per futili motivi. Inoltre, hanno precisato le donne, non era la prima volta che il marito e padre le maltrattava secondo tali modalità. L’uomo è stato sottoposto ad arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.