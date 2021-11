Marano. Accusato di traffico internazionale di droga, assolto Attilio Cesarano

Assolto perché il fatto non sussiste. La V Sezione della Corte d’Appello di Napoli ha assolto Attilio Cesarano, l’imprenditore “re de funerali” nella provincia a nord di Napoli, finito sotto processo per traffico internazionale di stupefacenti dal SudAmerica. Cesarano, difeso dall’avvocato Luca Gili, è stato dunque assolto mentre gli altri imputati erano già stati condannati precedentemente. Era accusato di aver finanziato l’acquisto di grosse partite di droga per conto del clan Polverino. O quantomeno le accuse nei confronti di Cesarano non hanno riscontri oggettivi. Per Attilio Cesarano si tratta della quarta assoluzione in meno di un decennio. La prima arrivò nel 2013 quando fu scagionato dall’accusa di aver commesso 15 estorsioni ai danni di agenzie funebri concorrenti. La seconda nel maggio 2019, quando la Corte d’Appello lo ha assolto dall’accusa di essere in affari con il clan Polverino, cancellando una condanna a 12 anni di carcere. La terza è legata proprio all’inchiesta su un traffico di droga tra il Sudamerica e l’hinterland napoletano.

Attilio Cesarano è da tempo nel mirino degli inquirenti che indagano sugli affari del clan Polverino, attivo tra Quarto, Calvizzano e Marano.