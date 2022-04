Marano e Melito, 66 percettori del reddito di cittadinanza al lavoro per i due Comuni: chi rifiuta perde il beneficio

Partiranno da mercoledì 20 aprile i tre nuovi progetti Progetti Utili alla Collettività (PUC) sul territorio del Comune di Marano di Napoli. Tali iniziative vedranno impegnati quarantasei cittadini maranesi percettori di reddito di cittadinanza, come previsto dalla normativa nazionale. I soggetti che hanno dato la propria disponibilità sono stati selezionati dagli assistenti sociali assunti per l’ufficio Rdc del Settore Servizi alla Persona, in base alle competenze e alle attitudini personali. I progetti, ideati dal Settore e voluti dalla Commissione Straordinaria, riguarderanno i servizi di supporto archiviazione presso il Comando dei Vigili Urbani e l’Ufficio Tecnico e il servizio Verde Pubblico. Si tratta di un’occasione per l’Ente di poter fare affidamento su maggiori risorse e, allo stesso tempo, per i cittadini di dare un contributo alla comunità maranese.

Questi progetti si andranno ad aggiungere al servizio di vigilanza scolastica che sta garantendo già da tempo una maggiore sicurezza, negli orari di ingresso e uscita, per gli studenti delle scuole del territorio.

Progetti anche a Melito

Il comunicato del sindaco di Melito: “Nelle scorse settimane la nostra città era balzata alla ribalta delle cronache, come modello nazionale per utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza in progetti utili alla collettività. Questa mattina ha preso il via il quarto Puc che vede impegnati 20 percettori nella pulizia delle aiuole e delle aree verdi delle nostre scuole. Abbiamo preferito iniziare dalle zone troppo spesso abbandonate, come i rioni popolari, e quindi dal II e III Circolo Didattico per poi proseguire in tutte le altre scuole. In contemporanea stiamo attivando tutte le procedure utili per provvedere entro questo mese al taglio dell’erba in tutti i nostri istituti. Un grazie ai percettori che con grande dedizione si stanno mettendo a disposizione della comunità melitese ed all’assessore ai Servizi sociali Cosimo Amente, che insieme allo staff del settore, sono riusciti a trasformare una misura assistenzialistica in una risorsa per la nostra città”.