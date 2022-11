Colpo agli Scissionisti, altro latitante catturato a Dubai

È sbarcato ieri sera a Fiumicino dopo essere stato scovato in un attico di lusso a Dubai Marina Gaetano Vitagliano, considerato una delle ‘menti finanziarie’ degli Amato-Pagano. Su Vitagliano pendeva un un’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Roma perché condannato con sentenza definitiva alla pena di quattro anni e 10 mesi per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Ad arrestarlo, dopo settimane di indagine, gli uomini del servizio centrale operativo in collaborazione con la polizia emiratina. La figura di Vitagliano è balzata agli onori delle cronache nel 2021 quando emerse un’inchiesta che portò anche al sequestro di 280 milioni di euro tra immobili conti correnti e ben 54 società a Roma, da sempre metà preferita dei clan napoletani per il riciclaggio del denaro proveniente dal narcotraffico.

Secondo le accuse i soldi venivano fatti ‘sparire’ tramite i locali della movida romana, accuse ribadite anche da altra indagine della Finanza, con altri sequestri imponenti di capitali, quote societarie. Vitagliano in tale campo sarebbe da sempre considerato uno degli uomini di punta dei gruppi dell’hinterland partenopeo. Dopo Raffaele Imperiale, Raffaele Mauriello e Bruno Carbone un altro broker del riciclaggio finisce in manette al caldo del sole di Dubai sempre meno buon retiro dei latitanti nostrani.