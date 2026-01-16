Marotta risponde a Conte: “Ognuno è libero di esprimere i propri pensieri ma…”

PUBBLICITÀ

Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN, toccando diversi temi caldi: dalla rivalità con il Napoli, fino alle difficoltà dell’Inter negli scontri diretti.

Uno dei passaggi più attesi riguardava le parole di Antonio Conte, pronunciate prima della gara poi pareggiata dal Napoli contro il Parma, con riferimenti indiretti alle polemiche arbitrali e alla sua esplosione contro l’Inter. Marotta ha scelto la linea della diplomazia, evitando qualsiasi replica diretta: “Assolutamente no, non rispondo. Ognuno è libero di esprimere i propri pensieri”. Una presa di posizione netta, che conferma la volontà del club nerazzurro di non alimentare tensioni verbali in una fase delicata della stagione.

UN CAMPIONBATO ENTRATO NELLA FASE CHIAVE

Secondo Marotta, il momento attuale del campionato è caratterizzato da un equilibrio diverso rispetto all’inizio. Il presidente dell’Inter ha parlato di una “fase interlocutoria”, sottolineando come anche le squadre considerate provinciali stiano creando più difficoltà alle grandi. Un fenomeno che, a suo avviso, non si registrava nelle prime giornate, quando la classifica appariva più prevedibile. Con molti punti ancora in palio, ogni gara diventa decisiva e il margine di errore si riduce drasticamente.

GLI SCONTRI DIRETTI E IL FATTORE STATISTICO

Tra i temi affrontati, anche il rendimento dell’Inter negli scontri diretti contro il Napoli. Juventus e Milan, squadre che hanno tutte sottratto punti ai nerazzurri. Marotta ha ridimensionato la questione, definendola principalmente una “considerazione statistica”. Le prestazioni, secondo il presidente. sono state comunque positive, ma non sempre premiate dal risultato finale. Un’analisi che sposta l’attenzione più sui dettagli che su problemi strutturali.

UNA ROSA IN EVOLUZIONE TRA ESPERIENZA E RINNOVAMENTO

Marotta ha infine evidenziato come l’Inter stia attraversando una fase di rinnovamento della rosa, in particolare nel reparto difensivo. L’abbassamento dell’età media ha portato energie nuove, ma anche una minore esperienza nel gestire certe situazioni. “L’esperienza per rimandare a certi errori non è a livello altissimo”, ha spiegato, lasciando intendere che il processo di crescita è ancora in corso. Un percorso che l’Inter intende completare mantenendo equilibrio, senza farsi distrarre dalle polemiche esterne.