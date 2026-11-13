Massimiliano Esposito pentito, l’ex boss in aula: “Passo dalla parte dello Stato”

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Il passo è di quelli importanti. Destinato a cambiare per sempre gli equilibri criminali della zona occidentale di Napoli. Massimiliano Esposito ‘o scognato, boss di Bagnoli, si è pentito. L’ufficialità è arrivata poco fa in Corte d’appello a Napoli dove il boss di via Di Niso è imputato per associazione: avvocati revocati e annuncio della scelta di collaborare con la giustizia. Uno tsunami giudiziario.

Anticipato da InterNapoli e sancito dal lungo post con cui il figlio Christian aveva preso del distanze dal genitore: “Voglio chiarire una cosa: la mia presa di distanza da determinate scelte familiari non deve essere confusa con un cambiamento della mia identità, dei miei valori e della considerazione che ho di me stesso. Le decisioni di chi oggi non riconosco più come parte del mio percorso familiare e personale appartengono esclusivamente a chi le ha compiute. Io rispondo alle mie. Porto il cognome Esposito con onore. Non intendo permettere che il significato che questo nome ha per me venga confuso con scelte che non condivido”.

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Parole dure. Pesanti come macigni che sanciscono la fine di un’era ma anche una cesura destinata a sconvolgere gli equilibri e la stessa geografia criminale della camorra partenopea. Nei giorni scorsi Esposito era stato trasferito in un altro carcere segno evidente della sua volontà di collaborare. Si chiude un’era. Se ne apre un’altra i cui contorni sono ancora tutti da definire.