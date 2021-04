Pubblicità

Assalto alle poste di Melito, banda in manette. Questa mattina il personale della Squadra Mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di I. A. di 41 anni, gravemente indiziato di rapina aggravata e ricettazione in corso con L.R. di 52 anni, S.C. di 47 anni, G.G. di 47 anni, M.A. di 35 anni e S.S di 21 anni, attualmente detenuti poiché arrestati lo scorso 20 marzo.

Il provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, a seguito delle indagini svolte dopo numerose rapine avvenute nell’area Nord di Napoli. I colpo sono avvenuti tra agosto 2020 e gennaio 2021. Nel mirino della banda le guardie giurate impegnate nella consegna di plichi contenenti denaro contante.

In particolare il 25 gennaio 2021, a Melito, nei pressi dell’Ufficio Postale Melito 1, la banda ha assaltato le guardie giurate. Il colpo è avvenuto mentre gli addetti iniziavano le operazioni di consegna del denaro. Ad agire un commando di quattro persone. I malviventi, a bordo di due auto rubate e armate di pistole e di un fucile a pompa, si sono impossessati del plico contenente 50mila euro. Asportata anche la pistola d’ordinanza di una guardia giurata. La rapina è stata consumata intorno alle ore 9.00 alla presenza di numerose persone intente ad usufruire dei servizi postali.

Durante l’attività investigativa la polizia ha effettuato diverse perquisizioni. Sequestrate autovetture rubate, targhe false, pronte per essere utilizzate in ulteriori rapine e denaro contante.