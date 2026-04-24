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Sono, queste ultime, ore di forte apprensione per Domenico, il 20enne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte del 21 aprile in via Roma a Melito di Napoli.

Il giovane, originario del posto, è attualmente ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Giugliano, mentre l’intera comunità si stringe attorno alla sua famiglia.

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Melito prega per Domenico, il 20enne rimasto vittima dello schianto in scooter in via Roma

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, il ragazzo avrebbe tamponato un’auto mentre viaggiava in sella alla sua moto. L’urto, particolarmente violento, lo ha scaraventato sull’asfalto, facendolo finire contro alcune vetture parcheggiate lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile di Marano di Napoli, che hanno effettuato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime. Trasportato d’urgenza in ospedale, è ora ricoverato in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte. I medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo, mentre si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Intanto a Melito cresce la solidarietà: amici, parenti e cittadini si sono uniti in un’ondata di affetto e preghiere per Domenico, nella speranza di un miglioramento.

Proseguono, nel frattempo, gli accertamenti delle forze dell’ordine per fare piena luce su quanto accaduto nella notte del 21 aprile.