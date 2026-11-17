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Una visita che ha fatto parlare, ma non soltanto per il prestigio dell’ospite. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto tappa lunedì sera, 16 novembre, a Caiazzo, nella celebre pizzeria Pepe in Grani del maestro pizzaiolo Franco Pepe. La premier, arrivata dopo gli impegni istituzionali a Napoli, era accompagnata dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Nel locale diventato un’eccellenza internazionale della gastronomia, Meloni ha incontrato Franco Pepe e circa trenta rappresentanti del mondo produttivo casertano. Agricoltori, allevatori, casari, frantoiani e altri produttori hanno avuto l’occasione di confrontarsi con la presidente del Consiglio sulle eccellenze agroalimentari del territorio, sulle difficoltà del settore e sulla valorizzazione delle produzioni locali. Nel corso della serata sono state proposte anche alcune specialità della casa.

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A raccontare l’incontro è stato anche il maestro pizzaiolo, che ha spiegato di aver voluto far conoscere alla presidente «questi prodotti, il nostro lavoro, la fatica e la qualità». Una visita accolta con soddisfazione anche dal sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto, che ha sottolineato l’importanza della presenza istituzionale per la comunità e per le attività produttive del territorio.

Ma sui social la visita della premier non ha raccolto soltanto commenti positivi. Sotto i contenuti dedicati all’incontro sono comparsi anche numerosi messaggi di critica da parte di utenti che non hanno gradito la presenza di Meloni nella celebre pizzeria, arrivando a considerarla una scelta di comunicazione poco apprezzata.

Tra le reazioni più dure si leggono frasi come: «La pizza la preferisco antifascista», «Tolgo il segui», «Non è un vanto», «Questa è cattiva pubblicità» e «Un altro posto da depennare». Insomma, quella che per Caiazzo e per il mondo produttivo casertano voleva essere una vetrina di prestigio si è trasformata anche in un acceso dibattito politico sui social, con una parte della clientela che ha manifestato apertamente il proprio dissenso.

Il post di Giorgia Meloni

“Due storie campane, la stessa lezione. A Caiazzo, borgo di cinquemila abitanti nell’Alto Casertano, Franco Pepe. Terza generazione di una famiglia di panificatori, che ho avuto l’onore di insignire del titolo di Maestro dell’Arte della Cucina Italiana, è rimasto nella sua terra e da lì ha portato la sua pizza nel mondo. Pepe in Grani è stata la prima pizzeria a entrare nella lista 50 Best Discovery, e oggi dà lavoro a più di 50 persone. A Caivano, Caffè Borbone. Nato qui nel 1997, oggi è il primo marchio in Italia per il caffè in cialde e capsule: 2,7 miliardi di porzioni all’anno e lavoratori passati da 154 a 340. Ha ampliato lo stabilimento grazie all’autorizzazione unica della ZES, e ora investe 61 milioni in un nuovo polo produttivo. Un piccolo borgo e una grande industria. Due strade diverse per arrivare allo stesso obiettivo: restare, investire, creare lavoro dove si è nati. La cucina italiana è patrimonio dell’umanità. Ma prima ancora è il lavoro di chi la porta avanti ogni giorno. Grazie”.