Riparte la mensa scolastica a Giugliano, l’annuncio dell’assessore: «Abbiamo riorganizzato il servizio»

Riparte il servizio di mensa nelle scuole di Giugliano da lunedì 28 marzo. L’impegno della ditta a ripartire in sicurezza, preso al tavolo con i dirigenti scolastici e i responsabili della ASL, ha rassicurato l’amministrazione comunale che nei giorni scorsi aveva deciso per la sospensione in via cautelativa dopo aver formalizzato le contestazioni e provveduto a irrogare le prime sanzioni pecuniarie. All’incontro hanno partecipato anche il sindaco Nicola Pirozzi e l’assessore Pietro Di Girolamo. Il confronto è stato serrato.

“Lo stop ha consentito alla ditta di riorganizzare il servizio per proseguire con un servizio che ci auguriamo sia finalmente efficiente. Il servizio continuerà ad essere monitorato con attenzione da parte della Amministrazione comunale. Questo anche grazie all’ausilio sul campo dei dirigenti scolastici, delle famiglie e dei medici della Asl, i quali ci hanno assicurato impegno massimo”. Sono queste le parole dell’assessore all’istruzione Tonia Limatola, che pochi giorni fa aveva ufficializzato la sospensione della mensa scolastica.

La denuncia di Tonia Limatola e l’annuncio sulla sospensione della mensa scolastica a Giugliano

“Abbiamo disposto la sospensione in via cautelare. Finora lo avevamo scongiurato per non creare disagi alle famiglie, ma è divenuta indispensabile. Avevamo già formalizzato le contestazioni e provveduto a irrogare le prime sanzioni. Adesso stiamo lavorando affinché la sospensione del servizio sia più breve possibile. Soprattutto per non penalizzare a lungo le attività del tempo prolungato. Il confronto con la ditta e i dirigenti scolastici è serrato. Abbiamo individuato le criticità maggiori che vanno assolutamente corrette per poter ripartire con un servizio ottimale per i nostri bambini. A tal proposito, ci auguriamo che questo possa essere concretizzato a breve”.