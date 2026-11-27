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Minacce all’avvocato accusato di non aver difeso bene il boss, nuovo annullamento in Cassazione. La Suprema Corte ha infatti rinviato il procedimento ad un nuovo giudizio d’appello che vede imputati per tentato omicidio di camorra Giovanni Vangone, Luigi Di Napoli e Christian Cirillo, ritenuti tre affiliati del clan Limelli-Vangone di Boscotrecase.Si tratta del secondo annullamento che già aveva annullato su aggravante del metodo camorristico. Il nuovo giudizio di appello sarà sul ricalcolo della pena. I tre finirono in carcere durante le indagini per l’omicidio di Antonio Morione, commerciante di Torre Annunziata ucciso la sera del 23 dicembre 2021 nel corso di una rapina a mano armata alla sua pescheria di Boscoreale.I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata scoprirono che i tre stavano organizzando un agguato ai danni di Antonio Iorio, avvocato penalista del Foro di Torre Annunziata. Tre appostamenti sotto casa e nei pressi dello studio professionale con una pistola pronta per l’utilizzo e l’agguato sventato dall’intervento dei carabinieri,prima dell’avvio della protezione.
Il movente è da rinvenirsi nella convinzione da parte di Luigi Di Napoli che il professionista difendeva con più impegno altri componenti dello stesso gruppo camorristico mettendo invece da parte e non impegnandosi allo stesso modo per la famiglia Di Napoli, legata in ogni caso ai Vangone di Boscotrecase in quanto Di Napoli Luigi è figliastro di Vangone Andrea, fratello minore di Vangone Rosaria, madre del Boss detenuto al 41 bis Gallo Giuseppe, a cui sembrerebbe quindi che i Di Napoli volessero soprassedere acquisendo il potere sul territorio. Ad avere la meglio, dopo l’altro rinvio avvenuto nell’ottobre del 2024, il collegio difensivo costituito dagli avvocati Leopoldo Perone, Giuseppe Ricciulli, Mauro Porcelli e Giuseppe Della Monica, collegio riuscito ancora una volta a spuntarla dinnanzi gli ermellini.
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