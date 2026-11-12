Minaccia la moglie con il coltello da cucina, arrestato a San Giorgio a Cremano

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Tutto ha avuto inizio nel primo pomeriggio, quando l’uomo raggiunge la moglie, all’uscita dal lavoro. Fin dai primi momenti, il marito appare alterato, con atteggiamenti provocatori e aggressivi. La tensione aumenta ulteriormente durante il tragitto in automobile, anche alla presenza dei due figli, fino a quando l’uomo scende improvvisamente dal veicolo, allontanandosi a piedi dopo aver insultato i familiari. La situazione precipita una volta rientrati nell’abitazione a San Giorgio a Cremano.

Qui l’uomo inveisce un’altra volta contro la moglie, accusandola di averlo messo in cattiva luce agli occhi dei figli. Dopo aver lanciato il proprio cellulare contro un mobile, mandando in frantumi una statuina, si rifiuta di lasciare l’appartamento e sfida i familiari. A quel punto il figlio maggiorenne si frappone tra il padre, la madre e la sorella minorenne, nel tentativo di proteggere entrambe.

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Nasce una colluttazione, durante la quale il padre tenta di colpire il figlio 18enne. Ma il momento più drammatico sarebbe arrivato poco dopo. L’uomo raggiunge la cucina, prende dal cassetto un lungo coltello da cucina. Impugnata l’arma, insegue il figlio che fugge. Nel frattempo, la madre avrebbe tentato di fermare il marito e viene a sua volta minacciata con la lama puntata verso l’addome.

L’allarme della figlia 14enne

Con una reazione disperata, la donna riesce a bloccarlo e a sottrargli il coltello, mentre la figlia 14enne chiede aiuto. L’arma, momentaneamente riposta in cucina, viene recuperata nuovamente dall’uomo che tenta ancora di raggiungere il figlio per colpirlo. Determinante, in quei concitati momenti, anche l’intervento dei vicini di casa, richiamati dalle urla. Alcuni di loro sarebbero riusciti a frapporsi, consentendo ai due ragazzi di trovare rifugio nell’appartamento accanto e impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente.

Nel frattempo era partita la richiesta di aiuto al 112. La pattuglia della Stazione Carabinieri di San Giorgio a Cremano, raggiunge l’abitazione e raccoglie le prime testimonianze. L’uomo si era allontanato dall’appartamento ma viene rintracciato poco distante. Era seduto su una panchina nei pressi della propria abitazione mentre era al telefono con la moglie. I militari lo bloccato e accompagnato in caserma. Il 56enne, incensurato, presentava un forte alito vinoso e continuava a proclamare la propria innocenza.

Il racconto in caserma

In caserma la moglie ricostruisce non soltanto quanto accaduto quel pomeriggio, ma anche una serie di episodi di violenza e sopraffazione che si sarebbero protratti per anni, spesso in presenza dei figli. La donna racconta aggressioni fisiche, minacce, insulti e momenti in cui sarebbe stata costretta ad abbandonare la propria abitazione insieme ai ragazzi per sottrarsi alle angherie del marito.

Un quadro di sofferenza familiare confermato anche dalle dichiarazioni rese dai due figli. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere. L’intervento dei Carabinieri ha consentito di interrompere una situazione di grave pericolo e di avviare gli accertamenti sulla situazione familiare. Una famiglia per bene, interessata da un silenzio assordante e da un disagio che sarebbe rimasto a lungo confinato tra le mura domestiche.