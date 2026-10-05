Morta al nono mese di gravidanza, quattro medici indagati per la morte di Giovanna

La Procura di Avellino conferirà martedì 6 ottobre, alle 10:30, l’incarico per l’autopsia su Giovanna Lo Chiatto, 32 anni, di Mercogliano, morta improvvisamente venerdì mattina insieme al bambino che aspettava.
L’esame dovrà stabilire le cause del decesso.
Procura di Avellino al lavoro sul caso: incarico formale per l’autopsia
Quattro medici dell’ospedale Moscati di Avellino sono stati iscritti nel registro degli indagati. Resta ora da chiarire il grado del loro coinvolgimento nei fatti oggetto d’indagine.
La famiglia della donna si è affidata agli avvocati Innocenzo Massaro e Livio Liguori, che potranno nominare propri consulenti per seguire gli accertamenti.
I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno già raccolto a sommarie informazioni i familiari, tra cui il compagno e i genitori, per ricostruire quanto accaduto prima del malore. I militari stanno inoltre acquisendo la documentazione medica.
Il conferimento dell’incarico è il passaggio che dà avvio alla perizia. I tempi per il deposito della relazione saranno fissati dal pubblico ministero.