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Morta al nono mese di gravidanza, quattro medici indagati per la morte di Giovanna

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Morta al nono mese di gravidanza, quattro medici indagati per la morte di Giovanna
Morta al nono mese di gravidanza, quattro medici indagati per la morte di Giovanna
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La Procura di Avellino conferirà martedì 6 ottobre, alle 10:30, l’incarico per l’autopsia su Giovanna Lo Chiatto, 32 anni, di Mercogliano, morta improvvisamente venerdì mattina insieme al bambino che aspettava.

L’esame dovrà stabilire le cause del decesso.

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Procura di Avellino al lavoro sul caso: incarico formale per l’autopsia

Quattro medici dell’ospedale Moscati di Avellino sono stati iscritti nel registro degli indagati. Resta ora da chiarire il grado del loro coinvolgimento nei fatti oggetto d’indagine.

La famiglia della donna si è affidata agli avvocati Innocenzo Massaro e Livio Liguori, che potranno nominare propri consulenti per seguire gli accertamenti.

I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno già raccolto a sommarie informazioni i familiari, tra cui il compagno e i genitori, per ricostruire quanto accaduto prima del malore. I militari stanno inoltre acquisendo la documentazione medica.

Il conferimento dell’incarico è il passaggio che dà avvio alla perizia. I tempi per il deposito della relazione saranno fissati dal pubblico ministero.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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