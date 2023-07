Morte della piccola Serena a Gragnano, anche i genitori tra i quattro indagati

PUBBLICITÀ

Quattro avvisi di garanzia sono stati notificati ad altrettante persone per la morte della piccola Serena Bove, la bimba di 8 anni deceduta in seguito alla caduta dalla moto a Gragnano. Si tratta, per il momento, di atto dovuto.

I destinatari dei provvedimenti sono i genitori e i due che si trovavano sul mezzo insieme alla piccola (senza casco) al momento della caduta. Su quanto accaduto è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Torre Annunziata che, su rogatoria, vede coinvolta anche quella di Napoli visto che la bambina è deceduta all’Ospedale Santobono.

L’autopsia è in programma per venerdì prossimo. Per questo motivo, i genitori e il proprietario della moto con la fidanzata sono stati raggiunti dall’avviso di garanzia per poter nominare propri consulenti medici e legali per assistere all’autopsia.