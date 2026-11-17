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“Il dottore Felice Pirozzi, indagato per la morte di Francesca Tucci, ha presentato un esposto all’Ordine dei Medici di Napoli contro uno dei consulenti tecnici che assistono la famiglia. Il motivo è un post pubblicato su Facebook. Lo diciamo con chiarezza, è un fatto che non può passare sotto silenzio”.

Lo dichiara, in una nota, l’avvocato Francesco Petruzzi, difensore della famiglia di Francesca Tucci, la ragazza di 24 anni morta all’ospedale Cardarelli di Napoli il 2 luglio, tre giorni dopo un intervento chirurgico programmato.

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Morte Francesca Tucci, l’avvocato: “Medico indagato ha presentato esposto contro consulente”

“Non entriamo nel merito della segnalazione, – prosegue Petruzzi – la valuterà l’Ordine, con l’autorevolezza e l’equilibrio che gli riconosciamo. Ma i ruoli vanno chiamati con il loro nome. Da una parte c’è la persona indagata per la morte di una ragazza di 24 anni. Dall’altra c’è il professionista che la famiglia di quella ragazza ha scelto per cercare la verità. A indagini ancora aperte, il primo segnala il secondo al suo Ordine professionale”.

“Il consulente di parte – sottolinea l’avvocato della famiglia Tucci – non è un commentatore della vicenda. Esercita, per conto della persona offesa, una funzione che la legge le riconosce e che fa parte del suo diritto di difesa. Ogni iniziativa che lo colpisce pesa inevitabilmente su quel diritto. Il messaggio che arriva all’esterno, al di là delle intenzioni, è che chi assiste la famiglia di una vittima può ritrovarsi a rendere conto di sé davanti a un organo disciplinare, su iniziativa proprio di chi è indagato”.

Nella nota Petruzzi ricorda che il 9 ottobre “fu la difesa dell’indagato a diffondere alla stampa le conclusioni della consulenza disposta dalla Procura, presentandole come se la vicenda fosse ormai chiusa: era un suo diritto, e nessuno ha pensato di farne oggetto di un esposto”.

“Gli strumenti ordinistici – conclude Petruzzi – esistono per tutelare il decoro della professione e, in ultima analisi, i pazienti. Non sono un’arena in cui proseguire il confronto processuale. Siamo certi che l’Ordine dei Medici di Napoli saprà tenerlo presente”.