Morte della Regina Elisabetta, le prime parole del figlio Carlo

“È un momento di grande tristezza per me e per tutta la famiglia”. Queste le prima parole pronunciate da Carlo dopo la morte della madre Elisabetta. “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di una cara Sovrana e di una Madre molto amata – prosegue la dichiarazione del nuovo Re, Carlo III – So che la sua perdita sarà profondamente sentita attraverso il Paese, i Regni e il Commponwealth. Durante questo periodo di lutto e di cambiamento, la mia famiglia ed io saremo confortati e sostenuti dalla nostra consapevolezza del rispetto e profondo affetto nel quale la Regina era così ampiamente considerata”.

IL COMUNICATO DEI MEDICI

La Regina Elisabetta II è morta “pacificamente nel pomeriggio di oggi. Le sue condizioni di salute erano improvvisamente peggiorate nella giornata di oggi, come aveva comunicato la stessa famiglia reale con un comunicato all’ora di pranzo. I medici, si leggeva nel comunicato, sono: “Preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che resti sotto supervisione medica”.

“SUA MAESTA’ E’ MORTA”

La sovrana, 96 anni, è morta oggi nella residenza scozzese di Balmoral, dove le sue condizioni – fragili negli ultimi tempi nonostante la tempra ferrea – si erano aggravate nelle scorse ore. L’annuncio ufficiale è arrivato con una nota di Buckingham Palace: “Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral”, vi si legge. Nel testo si precisa, in riferimento a Carlo e Camilla, che “il Re e la Regina consorte rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra”. La Bbc ha fatto seguire l’annuncio da un momento di silenzio e dal suono dell’inno God Save the Queen.

La sovrana, mostratasi in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale. “In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica”, si legge nella nota di palazzo. La corte precisa che Sua Maestà resta “a riposo a Balmoral” e che i suoi familiari più stretti, a partire evidentemente dall’erede al trono Carlo, sono stati informati.

I FIGLI AL CAPEZZALE DELLA REGINA

Tutti e 4 i figli della regina Elisabetta sono al suo capezzale nella residenza scozzese di Balmoral. Lo riportano i media, precisando che – dopo l’erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla – sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo. Edoardo è accompagnato dalla consorte Sophie, nuora assai vicina ad Elisabetta II in questi ultimi anni. Confermato inoltre l’arrivo del principe William, nipote della regina e secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo.

La duchessa di Cambridge non è in viaggio verso la residenza reale di Balmoral in Scozia, ma è rimasta a Windsor con i tre bambini – i principi George, Charlotte e Louis – che oggi hanno cominciato il nuovo anno scolastico. Lo fa sapere Kensington Palace. Il principe Harry, duca di Sussex, è partito da solo per raggiungere la regina a Balmoral, e non con la consorte Meghan, come inizialmente riferito dai media britannici. Lo precisa una fonte vicina alla coppia.