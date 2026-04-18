Tragedia in via dei Mille a Napoli, Ciro muore durante i lavori in gioielleria

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Tragedia nella mattinata nel quartiere Chiaia, a Napoli, dove un uomo ha perso la vita all’interno di un negozio in via dei Mille, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un operaio, ma restano ancora da chiarire le cause del decesso: non si esclude né un incidente sul lavoro né un improvviso malore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche gli specialisti della Scientifica, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. Le indagini sono in corso.

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L’AGGIORNAMENTO

Si tratta di Ciro Mennella, 46enne originario di San Gennaro Vesuviano. Secondo le prime informazioni era impegnato in un intervento di ristrutturazione in una nota gioielleria. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinati dal Comandante Ciro Esposito, l’ispettorato del Lavoro, l’ambulanza del 118 e il pm di turno, che ha disposto l’autopsia.

Le indagini sono state poi affidate alla Polizia di Stato, presente al momento sul posto con la scientifica. Non è chiaro se l’uomo sia caduto da una scala, oppure si sia sentito male. Saranno eventuali accertamenti a chiarire cosa sia avvenuto.

Il cordoglio del Comune di San Gennaro Vesuviano

“𝐂𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐥’𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐚, 𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐡𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚, 𝐞̀ 𝐀𝐍𝐍𝐔𝐋𝐋𝐀𝐓𝐎.

La decisione è stata presa a seguito della prematura dipartita del nostro concittadino Sangennarese, Ciro Mennella, la cui scomparsa ha profondamente colpito l’intera comunità.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono la più sincera e commossa vicinanza alla famiglia, condividendo il dolore per questa grave perdita.

In un momento così delicato, la comunità tutta si stringe intorno alla famiglia nel ricordo e nel cordoglio.”