Napoli, fatture fantasma da 60 milioni di euro: arrestate 5 persone

Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Napoli, Sezione Criminalità Economica, che ha portato alla luce un vasto sistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio di denaro.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli ed eseguito dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto del Comando Provinciale di Napoli.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i cinque indagati, tutti originari della provincia di Napoli, avrebbero utilizzato una società “schermo”, formalmente attiva nel commercio di materiale ferroso, per realizzare un sofisticato meccanismo fraudolento riconducibile a un sistema di cosiddetto underground banking.

Il sistema avrebbe consentito il trasferimento di denaro al di fuori dei circuiti bancari ufficiali attraverso l’emissione di fatture false per un valore complessivo di circa 60 milioni di euro. Le somme, dopo essere state bonificate alla società cartiera, venivano trasferite su conti correnti esteri localizzati in Belgio, Germania, Lussemburgo, Bulgaria e Olanda, per poi essere restituite ai beneficiari finali in contanti, al netto di una commissione.

Nel corso dell’esecuzione delle misure cautelari sono state effettuate 14 perquisizioni tra abitazioni e attività commerciali in Campania, con il supporto di unità cinofile. Le operazioni hanno portato al sequestro di 230 mila euro in contanti, in parte occultati.

Tra i destinatari della misura cautelare figurano anche due soggetti che svolgono funzioni pubbliche, uno appartenente all’Arma dei Carabinieri e l’altro alla Polizia Locale di Napoli.

La Procura precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna