Napoli, scatta all’alba lo sgombero a piazza Miraglia: “Ve la prendete coi bambini”

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Sono partite alle prime luci dell’alba le operazioni di sgombero dell’edificio di piazza Miraglia 391, nel centro storico di Napoli, occupato da famiglie indigenti e persone in condizioni di forte fragilità. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri per dare esecuzione allo sgombero, mentre davanti al palazzo si sono registrate le proteste di cittadini e attivisti contrari all’operazione. Momenti di tensione durante le operazioni, con alcuni residenti che hanno manifestato la propria rabbia per quanto sta accadendo. Tra le voci della protesta anche quella di una donna che ha urlato agli agenti: «Ve la state prendendo con i bambini». La vicenda era già al centro delle polemiche nella giornata di ieri, quando comitati e abitanti avevano lanciato un appello per fermare lo sgombero, denunciando l’assenza di soluzioni abitative alternative per le famiglie coinvolte. L’immobile, di proprietà dell’Ordine religioso dei Servi di Maria, ospita persone che rischiano ora di ritrovarsi senza un tetto. I comitati avevano definito l’intervento un simbolo di una città sempre più escludente, chiedendo risposte concrete per le persone più vulnerabili. Questa mattina, nonostante la mobilitazione e gli appelli delle scorse ore, sono dunque iniziate le operazioni per liberare lo stabile.