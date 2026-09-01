Terribile lutto a Nola, Francesco De Luca muore a soli 21 anni

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Profondo dolore a Nola per la prematura scomparsa di Francesco De Luca, giovane di appena 21 anni originario di Polvica e conosciuto da tutti con il soprannome di “’O Picon”.

Il ragazzo si è spento dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della comunità, lasciando nello sconforto familiari, amici e quanti gli hanno voluto bene. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza apparsi anche sui social.

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Francesco è deceduto presso l’ospedale di Vallo della Lucania, dove è stata allestita la camera ardente. Domani mattina la salma sarà trasferita nella Parrocchia di San Vincenzo Ferreri, a Polvica di Nola, dove alle ore 10 saranno celebrati i funerali per l’ultimo saluto al giovane.