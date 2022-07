Nave Ocean Viking, sbarcheranno a Salerno i 387 migranti: bambini piccolissimi a bordo

Sbarcheranno a Salerno i 387 migranti a bordo della nave Ocean Viking, soccorsi nei giorni scorsi dalla Ong Sos Mediterranée: le autorità italiane hanno comunicato l’assegnazione del porto.

Un terzo dei naufraghi migranti che sbarcherà a Salerno è composto da minori, tra i quali anche bambini molto piccoli e non accompagnati

Più di un terzo dei naufraghi sono minori (in totale 149, dei quali 124 non accompagnati). Tra loro ci sono anche 9 bambini al di sotto dei 5 anni e un bambino di appena un anno. I migranti sono stati soccorsi in cinque differenti interventi, condotti tra il 24 e il 25 luglio. Già dopo il primo la Ocean Viking, in mare tra Malta e Lampedusa, aveva richiesto l’autorizzazione per lo sbarco. “Nonostante i nostri sforzi per far mangiare e bere a sufficienza queste donne, uomini e bambini – aveva detto Sos Mediterranée – molti soffrono di disidratazione a causa del caldo: non hanno ancora una possibilità di sbarco. Hanno bisogno di un porto sicuro“.

La decisione ha scatenato l’indignazione della Lega, che ha esposto le proprie critiche con un comunicato dei consiglieri regionali

L’autorizzazione allo sbarco ha scatenato la reazione della Lega. Con un comunicato a firma dei consiglieri regionali critica la scelta di assegnare il porto di Salerno, puntando sulla distanza tra la città campana e il luogo dove la ong ha effettuato l’intervento di salvataggio. “Ogni vita è sacra e ogni sforzo deve essere messo in campo per salvare bambini, donne e uomini in difficoltà. Restiamo però fortemente critici sul comportamento del Viminale. Salerno dista numerose miglia nautiche dal luogo del presunto naufragio e non si capisce in base a quale logica il porto più sicuro sia quello salernitano. Non possiamo tollerare che la Campania diventi una seconda Lampedusa, non deve e non può essere un hub per smistamenti indisturbati del Viminale“. (Fanpage)