Nicola non ce l’ha fatta, il 29enne muore al Cardarelli dopo il tragico incidente

Una tragica notizia sconvolge le comunità di Aversa e San Marcellino. Nicola Della Volpe, vittima di un incidente stradale in sella alla sua moto lo scorso venerdì, è morto dopo 5 giorni dal ricovero al Cardarelli di Napoli. Aveva appena 29 anni. Troppo gravi le ferite riportate, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Era il titolare del ristorante Brigata 41 tra San Marcellino ed Aversa. La sua dipartita ha lasciato un grande vuoto nel cuore di familiari e amici, che in queste ore lo ricordano con affetto sui social. Nicola lascia un bimbo piccolo.

Il cordoglio social per Nicola Della Volpe

“Una notizia così dolorosa, come la morte di una persona conosciuta, ci getta sempre nello sconforto, ancor di più quando si apprende che a perdere la vita è un giovane ragazzo, che aveva ancora tanti sogni da realizzare, speranze e progetti, la vita ancora tutta da prendere a morsi, traguardi da raggiungere e gioie da condividere con il figlio, la fidanzata e le persone care. Oggi abbiamo perso tutti qualcosa, la famiglia, gli amici, tutti quelli che gli hanno voluto bene ma anche chi, almeno una volta, ha incrociato Nicola per la strada. Oggi ci sentiamo tutti un po’ più soli. Ciao,Nicola” si legge sui social.