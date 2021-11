Nostradamus pare avesse predetto molte cose che si sono poi avverate. Il noto astrologo francese, conosciuto in tutto il mondo e famoso per le sue profezie, che da anni ormai vengono analizzate e interpretate dagli astrologi al fine di predire il futuro contemporaneo, scrisse un libro con previsioni per molti anni a venire, ed ecco cosa potrebbe accadere nel 2022.

Due mesi e mezzo alla fine dell’anno e puntuali tornano le profezie di Nostradamus, il celebre visionario francese le centurie del quale, negli ultimi decenni, hanno fatto tanto discutere. L’attendibilità scientifica è pari a zero ma vale pena di scorrere un po’ le pagine nel caso remoto in cui qualcuna delle sue profezie si dovesse rivelare esatta. Nelle sei quartine che riguardano l’anno che verrà gli esperti hanno interpretato vari scenari.

Nostradamus: il 2022 è vicino e sarà anche un anno pericoloso

“Di sangue e fame maggiore calamità. Sette volte appreste alla spiaggia marina. Monech di fame, luogo preso, prigionia“. Questa è la prima quartina di Nostradamus che, stando agli esperti, rivela cosa succederà nel 2022.

Un anno di guerre dove i morti saranno tanti. Secondo alcuni astrologi, a causa dei conflitti armati, le spiagge di riempiranno di immigrati in fuga dai loro Paesi piagati dalla violenza. E ne arriveranno sette volte di più rispetto a quanti ne arrivano oggi.

Non manca anche una profezia sull’Unione Europea che, stando agli interpreti e studiosi di Nostradamus, nel 2022 dovrebbe cadere rovinosamente. La quartina incriminata sarebbe questa:

“I templi sacri del primo stile romano. Rifiuteranno le fondamenta della Dea“.

E c’è di più, perché anche Parigi sarebbe in pericolo. Infatti, studiosi di Nostradamus hanno interpretato un’altra quartina che rivelerebbe come la capitale francese nel 2022 verrà assediata e resterà isolata dal mondo intero per lungo tempo:

“Tutt’intorno alla grande Città. Saranno i soldati alloggiati dai campi e dalle città“.

E, se secondo voi la fantasia non ha limiti, allora dovete vedere come hanno interpretato quest’altra quartina di Nostradamus. Una maratona dell’assurdo dove non ci sono vincitori e il percorso non finisce mai:

“L’improvvisa morte del primo personaggio. Porterà un cambiamento e potrà porre un altro personaggio nel regno“.

In pratica, per alcuni, con questa quartina Nostradamus avrebbe predetto la morte del dittatore nordcoreano Kim-Jong Un. Ci vuole una bella fantasia per immaginarsi tutto questo, non trovate?

Meglio non farsi suggestionare da queste informazioni basate su un mere interpretazioni che continuano a essere smentite dai fatti. Cavalcare l’onda della paura collettiva è da sempre la scelta più facile per avere successo. Quindi, non fatevi manipolare da chi ama le fake news e utilizza il futuro per soggiogare le persone.