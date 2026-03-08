Oltre 3 kg di droga nascosti in albergo a Pozzuoli, pusher in manette

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne e una 34enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, hanno effettuato un controllo presso una struttura ricettiva dove stavano alloggiando i predetti ed hanno rinvenuto circa 1,2 kg di hashish, circa 1,9 kg di marijuana, circa 2 grammi di cocaina, circa 9 grammi di ecstasy, circa 10 grammi di funghi allucinogeni, 2 bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento e 560 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.
Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.