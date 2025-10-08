PUBBLICITÀ
HomeCronacaOltre un chilo di droga tra androne e sottoscala, smantellata piazza di...
CronacaCronaca locale

Oltre un chilo di droga tra androne e sottoscala, smantellata piazza di spaccio nel “Parco Verde”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Oltre un chilo di droga tra androne e sottoscala, smantellata piazza di spaccio nel
Oltre un chilo di droga tra androne e sottoscala, smantellata piazza di spaccio nel "Parco Verde"
PUBBLICITÀ

L’attività dei Carabinieri della Compagnia di Caivano non si è mai fermata. Nel rione Parco Verde e nel “Bronx” l’attenzione è sempre alta.
E ogni timido tentativo di ripristinare le piazze di spaccio è immediatamente bloccato.
Come accaduto nelle ultime ore.

Oltre un chilo di droga tra androne e sottoscala, smantellata piazza di spaccio nel “Parco Verde”

Durante una perquisizione a tappeto degli ambienti comuni nel complesso popolare, i militari della locale stazione hanno scoperto l’ennesimo luogo di smercio.

PUBBLICITÀ

Nell’androne condominiale di uno dei palazzoni, un vano a doppio fondo, alimentato da un ingegnoso sistema elettronico. All’interno 16 panetti di cocaina: 1 chilo e 200 grammi di polvere ancora da tagliare. Sotto un corrimano di una rampa di scale ancora droga, 167 grammi di hashish e un proiettile calibro 22.

In un sottoscala, invece, una piccola postazione di monitoraggio dell’area. Telecamere in HD puntate lungo le strade collegate ad un grosso monitor per intercettare l’arrivo delle forze dell’ordine e dare l’allarme ai pusher. Un concentrato di tecnologia servito a poco.

Il servizio, mirato a indebolire il già fiacco traffico di stupefacenti della zona, non ha trascurato i controlli alla circolazione. 98 i veicoli ispezionati, 21 quelli sanzionati.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati