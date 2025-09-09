PUBBLICITÀ
Omicidio di Corrado Finale a Marano, Aurelio Taglialatela condannato a 17 anni e 4 mesi

Davanti al Giudice dell’udienza preliminare, Dottoressa Mariangela Guida, si è celebrato il processo con il rito abbreviato a carico di Taglialatela Aurelio, per l’omicidio di Corrado Finale ed il tentato omicidio di Galdiero Umberto, accaduto a Marano di Napoli lo scorso settembre.Oggi c’è stata discussione degli avvocati Alfonso Vozza e Luigi Poziello, difensori di fiducia di Taglialatela Aurelio e la sentenza. Nella requisitoria il Pubblico ministero Giovanni Corona aveva chiesto la condanna ad anni 18 di reclusione, ebbene Taglialatela Aurelio è stato condannato alla pena di 17 mesi 4 di reclusione

Escluse le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Tra 60 giorni la motivazione della sentenza, che se non dovesse essere impugnata, grazie alla legge Cartabia, farebbe ottenere uno sconto di pena a Taglialatela pari ad anni 14 e mesi 11 di reclusione

Il fatto risale al 15 settembre 2024, quando Taglialatela, che era alla guida della sua auto, avrebbe inseguito e investito i due ragazzi che viaggiavano in sella a uno scooter provocando la morte del 18enne.

Dalle indagini dei carabinieri è emerso che tra Taglialatela e il 18enne sopravvissuto all’impatto c’erano stati degli attriti. In particolare, l’indagato nel mese di agosto dello stesso anno aveva lanciato contro la sua abitazione una bottiglia incendiaria mentre il giorno della tragedia la coppia di amici aveva infranto uno dei finestrini della sua vettura. Sarebbe stato proprio quest’ultimo episodio a scatenare la rabbia del 19enne, con l’inseguimento che è poi sfociato nell’incidente mortale

