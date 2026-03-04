Omicidio Durante, i genitori di Emanuele al ras dei Sequino: “Non sapevate niente?”

PUBBLICITÀ

I genitori di Emanuele Durante hanno provato a cercare la verità sulla morte del 20enne sfidando gli esponenti della mala della Sanità. Il ras Salvatore ‘o Mellone Savarese avrebbe detto ai coniugi che il suo gruppo non era coinvolto nell’omicidio e che nulla avevano saputo dell’intenzione di ucciderlo.

I familiari di Durante non avrebbero accettato il tentativo di giustificazione da parte di Savarese, ritenendo anzi lui e Vincenzo ‘o Piccuozzo Pirozzi, in quanto esponenti del Sistema, non potevano non sapere del raid da parte degli esponenti del clan Sequino: “Voi comandate qua dentro e non sapevate niente?”.

PUBBLICITÀ

La dimostrazione di potere del clan Sequino

Secondo la DDA di Napoli, l’omicidio non è solo la materializzazione della vendetta della famiglia Pellecchia e, quindi, dei Sequino ma, soprattutto, un atto di forza teso a dimostrare agli abitanti della Sanità la presenza del clan che, in tal modo, ha ripristinato la sua immagine e credibilità, evidentemente offuscate dall’uccisione di Emanuele Tufano, nipote di Silvestro Pellecchia. Ieri è stato arrestato anche Vincenzo Brandi, ritenuto uno dei partecipanti all’omicidio, mentre lo scorso maggio Alexander Babalyan e Salvatore Pellecchia sono finiti in manette.

La vendetta del clan Sequino

Tutto è partito alle ore 18:35 circa del 15 marzo 2025 quando i militari della Compagnia Carabinieri Napoli Centro arrivavano al pronto soccorso dell’Ospedale dei Pellegrini a seguito della segnalazione dell’arrivo del giovane colpito a morte.

Secondo l’indagine della DDA di Napoli l’omicidio di Durante è maturato per vendicare la morte di Emanuele Tufano, non perché il 20enne fosse il responsabile, ma poiché, convocato a riferire cosa sapesse sulla sparatoria, avrebbe avuto un atteggiamento reticente verso la famiglia Pellecchia, legata al clan Sequino.