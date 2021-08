Ieri sera un violento omicidio è avvenuto in una pizzeria situata nel quartiere del Rione Traiano. Un pizzaiolo ha aggredito 3 persone in via Tertulliano e, purtroppo, la rissa, scoppiata per futili motivi, è degenerata. Lello Guida è stato ucciso a coltellate mentre altre 2 persone sono state trasportate nel vicino ospedale San Paolo in seguito alle ferite riportate. Sul caso indaga la Polizia di Stato che sta conducendo i primi accertamenti del caso. Gli agenti avrebbero già arrestato il presunto dell’aggressore L.D.

OMICIDIO E 2 FERITI NEL RIONE TRAIANO

Un uomo è morto accoltellato e altri 2 sono stati feriti nella notte per una rissa scoppiata probabilmente per futili motivi fino a sfociare nell’omicidio. La vittima è Lello Guida trasportato senza vita all’ospedale San Paolo dove erano arrivati autonomamente. I feriti sono i fratelli Matteo e Salvatore Legnante: prognosi non superiore ai 15 giorni. Le tracce di sangue ritrovate in strada a poca distanza casa di Guida.