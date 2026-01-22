PUBBLICITÀ
HomeCronacaOmicidio di camorra, identificati i mandanti e i killer dei clan
CronacaCronaca localePrimo Piano

Omicidio di camorra, identificati i mandanti e i killer dei clan

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Ultima modifica:
Omicidio Colangelo, arrestati i mandanti e i killer dei clan di camorra
Ottavio Colangelo
PUBBLICITÀ

La sera dello scorso 17 dicembre, Ottavio Colalongo veniva freddato dai killer in strada in via Garibaldi a Scisciano. Il 48enne viaggiava a bordo della sua Honda quando è stato raggiunto da Antonio Aloia e Eduardo Polverino. Dopo aver fatto cadere l’uomo dallo scooter, lo giustiziavano esplodendo diversi colpi di pistola al volto della vittima.

L’indagine sull’omicidio Calalongo

Per gli inquirenti l’omicidio è maturato nell’ambito di un regolamento di conti tra il clan Filippini e l’alleanza criminale formata dalle famiglie Luongo-Covone-Aloia. Secondo le indagini della DDA di Napoli la vittima è stata legata al clan di San Vitaliano. Al centro della contesa criminale ci sarebbero stati il controllo delle estorsioni e delle piazze di spaccio.

PUBBLICITÀ

I primi rilievi sul raid armati sono stati condotti dai carabinieri di Castello di Cisterna che hanno subito acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza grazie alle quali è stato possibile ricostruire la tentata fuga di Colalongo e l’esecuzione dell’agguato. La Procura di Napoli ha accusato Nicola Luongo e Antonio Covone di essere i mandanti dell’omicidio, mentre Polverino e Aloia sono ritenuti gli esecutori materiali.

Il blitz contro l’alleanza criminale

Il decreto di fermo è stato emesso dalla Procura di Napoli ed ha raggiunto Daniele Augusto, Bernardo Cava, Luca e Matteo Covone, Christian Della Valle, Ciro Guardasole, Edoardo Polverino e Giovanni Tarantino. Si attende la conferma del provvedimento da parte del gip di Napoli. Colalongo venne attirato in trappola con il pretesto di un finto acquisto di droga e ucciso dai sicari che gli spararono anche quando era già riverso a terra ormai in fin di vita.

Luongo voleva allargarsi fino al Nolano, il piano del ras di Afragola

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati