Omicidio Tufano, niente ergastolo per i baby ras della Sanità

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Si è concluso con sette condanne il processo davanti alla Corte di Assise sull’omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne rimasto vittima in centro a Napoli di una sparatoria tra gruppi di giovani rivali appartenenti al rione Sanità e di piazza Mercato, avvenuta il 24 ottobre 2024.

Tufano, che faceva parte dei ragazzi della Sanità, era in sella allo scooter guidato da un amico, in una delle traverse del corso Umberto, quando venne raggiunto da un colpo d’arma da fuoco, verosimilmente esploso da un componente del suo gruppo.

Il giudice ha inflitto 20 anni a Cristian Scarallo, 20 anni (difeso dall’avvocato Leopoldo Perone e ritenuto il capo del gruppo della Sanità); 18 anni a Giuseppe Auricchio, 21 anni; 18 anni a Vincenzo Zerobio, 21 anni; 18 anni a Francesco Esposito, 20 anni; 18 anni a Raffaele Criscuolo (difeso dall’avvocato Domenico Dello Iacono), 20 anni; 20 anni a Mattia Buonafine, 21 anni (colui che avrebbe esploso il colpo mortale), 18 anni a Simone Gioffredo, 20 anni.

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Tra i giovani per i quali la Dda di Napoli chiese e ottenne il rinvio a giudizio c’era anche Emanuele Durante, il 20enne poi diventato il capro espiatorio dell’omicidio Tufano, ucciso in un agguato scattato il 15 marzo 2025. Lo scorso 4 maggio, Gennaro De Martino, è stato condannato a 12 anni di reclusione per tentato omicidio aggravato. La Procura di Napoli (pm Celeste Carrano e Maurizio De Franchis) al termine della requisitoria aveva chiesto l’ergastolo per Scarallo, Auricchio, Criscuolo e Buonafine, e 30 anni di reclusione per Esposito e Zerobbio. Il giudice ha escluso l’aggravante dei motivi abietti e futili per Buonafine e Scarallo.