Ruba 2 orologi di lusso agli imprenditori, colpo da 1 milione e mezzo di euro

Una rapina da oltre un milione di euro è stata condotta sul lungomare di Fiumicino. Due imprenditori sono stati derubati dei rispettivi orologi dal valore di 1 milione e mezzo di euro e da 20mila euro mentre erano seduti in un ristorante, infatti, come riporta RomaToday, il colpo è stato condotto all’ora di pranzo di lunedì.

Il rapinatore sarebbe entrato nel locale con il volto coperto dal casco integrale e armato di pistola. Dopo aver minacciato gli imprenditori ed essersi fatto consegnare un Rolex e un altro orologio, un Richard Mille ed è scappato via in scooter. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile di Roma. Le indagini sono in corso.

Scippato il noto attore francese Daniel Auteuil: malviventi via col Patek Philippe da 40mila euro

Daniel Auteuil è stato vittima di uno scippo a Napoli. In città per uno spettacolo al Teatro Mercadante, l’attore francese era a bordo di un taxi in via Nuova Marina, quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter che in mattinata gli hanno sottratto un orologio prezioso Patek Philippe del valore di circa 40mila euro.

I malviventi sono poi scappati a bordo del mezzo, dileguandosi nel traffico. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. L’attore francese ha poi sporto denuncia nel pomeriggio alla Questura di Napoli in via Medina, che ha subito avviato le indagini. Gli inquirenti sono alla ricerca di immagini dalle numerose telecamere di videosorveglianza presenti in zona per individuare e identificare gli autori dello scippo ai danni del famoso attore francese.