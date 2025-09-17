PUBBLICITÀ
HomeCronacaOrologi di lusso restituiti ai vip, giro di ricettazione a Napoli
CronacaCronaca locale

Orologi di lusso restituiti ai vip, giro di ricettazione a Napoli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Orologi di lusso restituiti ai vip, giro di ricettazione a Napoli
Alessandro Fogliani, Objang Justo e Alessandro Del Bono
PUBBLICITÀ

Tra gli orologi rubati ai vip e trovati dalla Squadra Mobile di Napoli durante le indagini che ieri hanno portato all’arresto di 9 persone, figura anche il Patek Philippe preso nella rapina a mano armata avvenuta a Milano ai danni di Alessandro Del Bono, presidente della Mediolanum farmaceutica.

Il prezioso orologio è stato già restituito al proprietario. Trovati e restituiti anche un Richard Mille provento di una truffa a carico di Objang Justo, figlio del presidente della Guinea equatoriale, e un Audemars Piguet sottratto durante una rapina a mano armata subita dal pilota di rally Alessandro Fogliani.

PUBBLICITÀ

Durante la notifica delle misure cautelari emesse dal gip di Napoli Maria Rosario Aufieri la Squadra Mobile di Napoli, coordinata dal primo dirigente Giovanni Leuci, ha trovato e sequestrato una ventina di orologi preziosi. L’obiettivo della Polizia di Stato partenopea è ora risalire ai proprietari.

Rapine orologi di lusso tra Napoli e Caserta, sgominata la banda: i nomi degli arrestati

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati