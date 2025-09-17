Orologi di lusso restituiti ai vip, giro di ricettazione a Napoli

PUBBLICITÀ

Tra gli orologi rubati ai vip e trovati dalla Squadra Mobile di Napoli durante le indagini che ieri hanno portato all’arresto di 9 persone, figura anche il Patek Philippe preso nella rapina a mano armata avvenuta a Milano ai danni di Alessandro Del Bono, presidente della Mediolanum farmaceutica.

Il prezioso orologio è stato già restituito al proprietario. Trovati e restituiti anche un Richard Mille provento di una truffa a carico di Objang Justo, figlio del presidente della Guinea equatoriale, e un Audemars Piguet sottratto durante una rapina a mano armata subita dal pilota di rally Alessandro Fogliani.

Durante la notifica delle misure cautelari emesse dal gip di Napoli Maria Rosario Aufieri la Squadra Mobile di Napoli, coordinata dal primo dirigente Giovanni Leuci, ha trovato e sequestrato una ventina di orologi preziosi. L’obiettivo della Polizia di Stato partenopea è ora risalire ai proprietari.