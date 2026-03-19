Orrore in casa a Marcianise: giovane prende a bastonate la madre, arrestato dalla polizia

PUBBLICITÀ

Violenza tra le mura domestiche a Marcianise, dove un uomo di 40 anni, originario di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’intervento degli agenti è scattato a seguito di una segnalazione al 113. Una volta giunti presso l’abitazione, i poliziotti si sono trovati di fronte a una scena drammatica: l’uomo stava aggredendo la madre utilizzando un bastone, ostacolando anche l’intervento dei sanitari già presenti sul posto.

PUBBLICITÀ

Determinante l’azione delle forze dell’ordine, che sono riuscite a bloccare e disarmare il 40enne, consentendo così ai soccorritori di prestare le cure necessarie alla donna.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida.