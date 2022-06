All’ospedale Pellegrini apre il primo ambulatorio di chirurgia della mano, sarà possibile ricostruire le dita

Dal prossimo mercoledì 22 giugno sarà aperto il nuovo ambulatorio della Chirurgia della Mano all’Ospedale Pellegrini della Pignasecca. Si tratta del primo di questo tipo nella regione Campania. A riportarlo è Fanpage.

Si potranno fare protesi per ricostruire arti e dita persi e, all’ambulatorio, sarà possibile permettere a chi ha subito traumi complessi della mano la ripresa delle attività che fanno parte della vita quotidiana. Anche a costi sostenibili. All’ambulatorio possono rivolgersi tutte le persone che hanno subito sfaceli e traumi complessi della mano, con conseguente amputazione delle dita. Il primario Angela Penza è il responsabile dell’ambulatorio, mentre il coordinatore è Antonietta Visone. Nello staff presente anche il responsabile medico Leopoldo Caruso, la coordinatrice infermieristica Antonietta Visone e l’infermiera Venere De Blasio.

Gli orari e le modalità di prenotazione

Da anni lo stesso ospedale è un punto di riferimento per la chirurgia della mano. L’ambulatorio Protesi ed Esoprotesi Funzionali della Mano del Pellegrini sarà aperto il mercoledì dalle 15 alle 18. La prima visita sarà a cura del medico responsabile dell’ambultario, che analizzerà e studierà la possibilità di eventuali impianti di protesi al titanio per le amputazioni di pollici. O ancora di esoprotesi, il cui funzionamento si basa – come spiega anche Fanpage – sui movimenti residui dell’arto superiore.

Per prenotare la prima visita c’è bisogno dell’impegnativa di regionale codice 897.00.017 quesito diagnostico v52/v529 (collocazione e sistemazione protesi), da effettuare presso qualsiasi CUP o farmacia abilitata. Per le visite a venire, invece, le prenotazioni saranno fatte direttamente in ambulatorio.