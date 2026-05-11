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Parcheggiatore abusivo gambizzato ai Quartieri Spagnoli, aveva appena firmato in caserma

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Gambizzato ai Quartieri Spagnoli, la vittima aveva appena firmato in caserma
Gambizzato ai Quartieri Spagnoli, la vittima aveva appena firmato in caserma
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E’ stato ferito mentre tornava a casa dopo avere firmato in caserma, il 48enne, V.M., raggiunto da un colpo d’arma da fuoco ieri sera in via Mondragone, nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

A sparare sono state due persone in sella a uno scooter che poi si sono subito dileguate. La vittima della gambizzazione, un parcheggiatore abusivo, si è rifugiato nella stazione dei carabinieri a cui ha chiesto aiuto. I sanitari dell’ospedale “Vecchio Pellegrini”, dove è stato accompagnato, l’hanno giudicato guaribile in 15 giorni.

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Sull’accaduto sono in corso indagini.

L’accaduto

Nella serata di ieri, domenica 10 maggio, i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a via Mondragone nei Quartieri Spagnoli. Poco prima un 48enne già noto alle forze dell’ordine era stato colpito da ignoti con due colpi d’arma da fuoco alla gamba sinistra mentre passeggiava.

C’è stato un sopralluogo, subito dopo, da parte dei carabinieri della Napoli Centro e del Nucleo Investigativo nel comando provinciale di Napoli. La vittima è stata portata a mezzo 118 presso l’ospedale “Vecchio Pellegrini”, dove si trova tutt’ora per le cure del caso, non in pericolo di vita.

Si torna a sparare ai Quartieri Spagnoli, gambizzato 48enne

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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