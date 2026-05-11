Parcheggiatore abusivo gambizzato ai Quartieri Spagnoli, aveva appena firmato in caserma

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E’ stato ferito mentre tornava a casa dopo avere firmato in caserma, il 48enne, V.M., raggiunto da un colpo d’arma da fuoco ieri sera in via Mondragone, nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

A sparare sono state due persone in sella a uno scooter che poi si sono subito dileguate. La vittima della gambizzazione, un parcheggiatore abusivo, si è rifugiato nella stazione dei carabinieri a cui ha chiesto aiuto. I sanitari dell’ospedale “Vecchio Pellegrini”, dove è stato accompagnato, l’hanno giudicato guaribile in 15 giorni.

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Sull’accaduto sono in corso indagini.

L’accaduto

Nella serata di ieri, domenica 10 maggio, i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a via Mondragone nei Quartieri Spagnoli. Poco prima un 48enne già noto alle forze dell’ordine era stato colpito da ignoti con due colpi d’arma da fuoco alla gamba sinistra mentre passeggiava.

C’è stato un sopralluogo, subito dopo, da parte dei carabinieri della Napoli Centro e del Nucleo Investigativo nel comando provinciale di Napoli. La vittima è stata portata a mezzo 118 presso l’ospedale “Vecchio Pellegrini”, dove si trova tutt’ora per le cure del caso, non in pericolo di vita.