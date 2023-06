Paura nel noto parco, esplosi colpi di fucile nel Napoletano

PUBBLICITÀ

Stanotte sono stati vissuti momenti di paura a Castello di Cisterna dove sono stati esplosi alcuni colpi. I Carabinieri della locale compagnia, allertati dal 112, sono intervenuti a nel Parco Stella per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Da una prima ricostruzione sembra che ignoti poco prima avessero esploso due colpi di fucile per poi allontanarsi. Dunque i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello hanno rinvenuto a terra 2 borre per cartucce da caccia esplose in via Madonna Stella. Indagini in corso a tutto campo per comprendere la matrice dell’evento e individuare i responsabili.

Spari in strada a Napoli, esplodono 12 colpi di pistola e poi scappano

Lunedì scorso i Carabinieri della compagnia di Bagnoli intervengono a via delle Legioni nel quartiere Fuorigrotta. Poco prima ignoti a bordo di uno scooter esplodevano diversi colpi d’arma da fuoco per poi fuggire. I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli sono impegnati nelle indagini. Al momento non si esclude nulla, rinvenuti e sequestrati sul manto stradale 12 bossoli calibro 9.

PUBBLICITÀ