“Parla così perchè è siciliano”: la gaffe di Alessandra Celentano al serale di Amici

Chi segue Amici, il programma trasmesso da Mediaset, sa bene che la maestra Alessandra Celentano non è famosa per i suoi modi gentili. Tuttavia, sta volta è tornata a fra parlare di sé per un episodio veramente spiacevole.

La bufera social scatenata su Alessandra Celentano

Aessandra Celentano, presenza fissa ad Amici, è rappresentante di una delle squadre del serale dell’edizione 2022. Negli ultimi giorni, però, sta facendo discutere sui social per alcune affermazioni andate in onda nella puntata di sabato scorso. Infatti, durante uno scambio di battute con Nunzio, ballerino 19enne specializzato in latino americano, la maestra ha voluto scherzare sull’accento del ragazzo originario di Catania.

La pessima battuta della Celentano

La maestra, per imitarlo, ha risposto con la frase: “Io lo voglio bene”. A quel punto, quindi, Maria De Filippi, accortasi subito della gaffe, ha cercato di rimediare. Ma la Celentano, rincarando la dose, ha aggiunto: “Parla così perché è siciliano”.La battuta non è passata inosservata sui social, dove sono apparsi decine di messaggi indignati per l’atteggiamento della maestra. Oltretutto, non è la prima volta che la Celentano scherza sul modo di parlare dell’allievo. Il ballerino, però, ha dimostrato la propria superiorità d’animo. Infatti, ha voluto rispondere ai battibecchi con ironia, registrando per l’insegnante una serie di video tutorial di ballo latino americano, in inglese: “Dice sempre che in italiano non mi capisce, allora parlerò in inglese”.

La risposta del sindaco di Adrano, paese d’origine di Nunzio

Stancapiano è di Adrano, un comune siciliano in provincia di Catania. E, per questo, sulla questione è intervenuto il sindaco Fabio Mancuso: “Noi adraniti siamo testardi, determinati e passionali un po’ come tanti siciliani ” dice il primo cittadino. “Terra di talenti come Nunzio, di scrittori, di eroi e di tanta gente comune che nonostante le contraddizioni e le discriminazioni coltivano nel loro cuore l’orgoglio di essere italiani”. Rispondendo alle parole di Alessandra Celentano.