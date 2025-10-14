Cade dall’impalcatura al Vulcano Buono, morto l’operaio Pasquale

PUBBLICITÀ

È morto Pasquale Fiore Iliceto, l’operaio di 53 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno dei locali di un nuovo punto vendita in allestimento nella galleria commerciale Vulcano Buono, a Nola. L’uomo, originario di Lucera nel Foggiano, era impegnato nel montaggio di scaffalature nel deposito del negozio quando, lo scorso lunedì, è caduto da un’altezza di circa due metri. In un primo momento sembrava cosciente, ma le sue condizioni si sono rapidamente aggravate. Dopo un primo ricovero all’ospedale di Nola, è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove i medici hanno tentato di salvarlo senza successo.

Il corpo senza vita di Iliceto è ora all’obitorio del Policlinico di Napoli, dove l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Pasquale Fiore era dipendente di un’azienda locale incaricata dei lavori di allestimento del negozio, realtà estranea all’incidente. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola, guidati dal capitano Edgard Pica, che stanno raccogliendo testimonianze e documentazione per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

