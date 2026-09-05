Paura a Casalnuovo, 17enne accoltellato vicino ai distributori

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Ieri, intorno alle 18.30, i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in via Nazionale delle Puglie Casalnuovo per un 17enne ferito.

Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che il ragazzo si stato colpito nei pressi di un locale di distributori automatici.

All’arrivo dei militari il 17enne si era già allontanato con il padre per recarsi presso la casa di cura Villa dei Fiori di Acerra. Raggiunta la struttura i militari hanno accertato che il ragazzo è stato accoltellato al polpaccio sinistro. 7 i giorni di prognosi.

Indagini in corso per ricostruire dinamica.