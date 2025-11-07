Peppe Di Napoli minacciato sui social: “Ho denunciato alla polizia postale”

PUBBLICITÀ

Peppe Di Napoli, il celebre pescivendolo diventato popolare sui social, ha pubblicato un video in cui racconta di essere vittima di ripetute minacce provenienti da un profilo falso. Dopo l’ennesimo messaggio intimidatorio, l’imprenditore ha deciso di rivolgersi alla polizia postale per sporgere denuncia. “Accetto tutto ma quando si va oltre non fa più per me, le minacce dietro questi contatti falsi in continuazione mi hanno stancato! Io e la mia famiglia lavoriamo onestamente, non diamo fastidio a nessuno, non so perché esistono queste persone… basta!!”, ha scritto Peppe nel post che accompagna il video, esprimendo tutta la sua esasperazione per la situazione.

“Cosa vuoi da me? Fammi capire. Ti sono andato a denunciare e anche se hai cancellato il profilo io mi sono fatto gli screen ai commenti. Io lavoro 24 ore e credo che anziché essere minacciati chi lavora debba essere premiato. Dove vuoi arrivare? Io lavoro onestamente e onestamente non mi importa di nessuno. Non si chi sei tu e chi ti sta dietro, quello che faccio lo faccio per i miei figli” è lo sfogo di Peppe nel video pubblicato sui social.

