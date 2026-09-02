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Si sono resi protagonisti di un gesto di grande altruismo due dipendenti di Air Campania, azienda regionale del trasporto pubblico, che su un autobus a Caserta hanno trovato una borsa contenente 2mila euro e l’hanno restituita alla legittima proprietaria.

Perde la borsa con 2mila euro sul bus a Caserta, dipendenti la trovano e gliela restituiscono

A raccontare quanto accaduto è stata proprio l’azienda: stando a quanto ricostruito, la donna era appena scesa da un bus della linea 02 Caserta-Marcianise-Santa Maria Capua Vetere, quando si è accorta di non avere più la borsa e ha lanciato l’allarme.

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È stato poi Pietro, addetto all’esercizio, a individuare il bus esatto sul quale la donna aveva viaggiato e che, nel frattempo, aveva fatto ritorno nella sede di Caserta-Firema. A bordo del mezzo, per fortuna, il dipendente di Air Campania è riuscito a trovare la borsa, che è stata poi affidata a Giovanni, un autista, che l’ha riportata alla sua legittima proprietaria. La donna, visibilmente emozionata e felice per essere tornata in possesso di denaro e documenti, ha voluto personalmente ringraziare i due dipendenti e il personale tutto di Air Campania.

Soddisfazione per l’accaduto è stata espressa anche dall’amministratore unico di Air Campania, Anthony Acconcia, che ha voluto anch’egli ringraziare i due dipendenti: “Bravissimi, sono orgoglioso di voi” ha detto.