La devozione dell’ex latitante per il boss del clan Raia: “Zio ci manchi”

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Pietro Gemito si nascondeva a Scampia dove voleva rendersi anonimo ma i carabinieri della compagnia Stella lo seguivano da tempo e nelle scorse ore l’hanno braccato. Gemito era latitante dallo scorso febbraio quando, nel corso di un maxi blitz, furono eseguite quindici misure cautelari. Il nipote di Francesco e Patrizio Raia è accusato dalla Procura di Napoli, diretta da Nicola Gratteri, di aver avuto un importante ruolo nel clan.

La devozione dell’ex latitante per il boss del clan Raia

Nelle carte dell’indagine ci sono anche le conversazioni tra lo zio detenuto e il 30enne, emblematica quella dell’aprile 2020. Raia avrebbe chiesto a Gemito se, in occasione degli arresti del 17 marzo 2020, Notturno avesse violato l’obbligo impostogli di stare a casa, ricevendo risposta positiva, in quanto l’uomo si sarebbe fatto vedere proprio il giorno degli arresti.

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Il capoclan di Scampia si sarebbe infuriato chiedendo spiegazioni sull’affronto

di Notturno dopodiché Gemito si sarebbe giustificato sostenendo che, in passato, uno di loro due, Patrizio o Costantino Raia gli aveva concesso di scendere ogni tanto. Il boss avrebbe ironizzato sul fatto che quando c’era lui, i Notturno non si facevano mai vedere nel quartiere.

RAIA Patrizio: è tutto apposto il resto?

GEMITO Pietro: tutto apposto. Non preoccuparti zio. Si sente solo la tua mancanza.

RAIA Patrizio: sicuro? Ma come quella MONNEZZA quando ci presero a noi, il pomeriggio scese da sopra?

GEMITO Pietro: eh

RAIA Patrizio: ah. Solo quel giorno è sceso?

GEMITO Pietro: si e basta, è normale.

RAIA Patrizio: e chi andò sopra?

GEMITO Pietro: noi.

RAIA Patrizio: noi chi? Quello andò anche il compagno mio la…

GEMITO Pietro: si noi, i soliti. Quelli che vennero anche la scorsa volta da te.

RAIA Patrizio: eh. Ma tu andasti anche tu?

GEMITO Pietro: no.

RAIA Patrizio: e chi andò dei nostri solo lo zio Ciccio? (ndr RAIA Francesco)

GEMITO Pietro: si

RAIA Patrizio: e cosa gli disse?

GEMITO Pietro: gli disse (ndr. RAIA Francesco): MI DAI FASTIDIO CHE STAI QUA

RAIA Patrizio: e lui come si giustificò?

GEMITO Pietro: so che uno di voi gli disse ogni tanto scendi

RAIA Patrizio: eh

GEMITO Pietro: così si giustificò…

RAIA Patrizio: ma non disse perché non l’hai fatto quando stavano lì?

GEMITO Pietro: e non lo so perché io poi non ci andai

RAIA Patrizio: e non ve l ’ha spiegato?

GEMITO Pietro: no, non l’ha spiegato, lo sai lo zio Ciccio ogni cosa la fa grande…

RAIA Patrizio: incomprensibile…

GEMITO Pietro: come come. La tua mentalità lì è rimasta.

RAIA Patrizio: si ma lui si muove bene? (ndr fa riferimento a RAIA Francesco se si muove bene)

GEMITO Pietro: si si.

RAIA Patrizio: come noi?

GEMITO Pietro: o zi, lo sai, si muove bene, però lo sai quel nonetto cattivo, il più malvagio…