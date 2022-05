Pioggia di colpi contro il furgone portavalori, caccia ai banditi sul Suv

Stamattina è stato sventato un assalto ad un portavalori della Sicurezza Notturna. Il mezzo è stato intercettato dai rapinatori poco dopo le ore 8 sulla statale 130, all’altezza di Domusnovas. Dopo aver bloccato la strada con due Suv, i malviventi hanno esploso almeno una decina di colpi di arma da fuoco contro il portavalori che tentava di allontanarsi. Le guardie giurate sono riuscite ad attivare in tempo il dispositivo di sicurezza che macchia il denaro: ecco che i rapinatori sono fuggiti. Attivato il piano anticrimine regionale, infatti, gli elicotteri di Polizia e Carabinieri si sono alzati in volo alla ricerca dei malviventi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale ed il traffico si è fermato.

IL FILMATO DELL’ASSALTO AL PORTAVALORI

Come riporta Video News Real Time, che ha pubblicato il filmato, i banditi hanno atteso l’arrivo del portavalori all’altezza del chilometro 34, in direzione di Iglesias. Il conducente del mezzo blindato si accorgeva della strada bloccata, dopodiché tentava di allontanarsi ingranando la retromarcia. Da lì nasceva un inseguimento durante il quale venivano esplosi colpi di fucile prima contro il parabrezza e poi su altre parti del mezzo blindato: fortunatamente non si registrano feriti. Ritrovati incendiati i due mezzi usati per bloccare il portavalori.