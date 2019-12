Polizia in azione a Napoli, controlli a tappeto su persone e veicoli: scattano le denunce

Mercoledì gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio durante il quale sono state identificate 139 persone, 63 delle quali con precedenti di polizia.

Sono stati controllati 62 veicoli; un’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo poiché priva di copertura assicurativa ed inoltre è stato rinvenuto un motociclo rubato.

Infine, sono stati denunciati due napoletani sorpresi ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo in Largo San Filippo Smaldone nei pressi dell’ospedale Loreto Nuovo in via Ranieri, i poliziotti hanno denunciato un napoletano di 25 anni trovato in possesso di 15 capi di abbigliamento contraffatti di varie griffe.