‘Poppea’ flagella la Campania, vento fino a 110km: alberi caduti, allagamenti, crolli e disagi in tutte le province

Uno dei cicloni più intensi degli ultimi decenni colpirà l’Italia per tutta la giornata di oggi.

Il ciclone Poppea non risparmierà alcuna zona italiana portando ogni fenomeno possibile: nubifragi, tanta neve sulle Alpi, venti da uragano, mareggiate e tornado; in sintesi proprio come Poppea Sabina, seconda moglie dell’imperatore romano Nerone, il ciclone non sarà ricordato piacevolmente: gli storici dell’antichità vedono in Poppea Sabina poche qualità e ne descrivono gli intrighi per diventare imperatrice, i meteorologi attuali vedono nel ciclone di oggi solo tanta violenza e pericolo per il nostro territorio e per l’incolumità generale.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, raccomanda quindi la massima, estrema, prudenza in quanto configurazioni simili capitano molto raramente; è meglio quindi rimandare ogni attività all’aperto: il ciclone seppur violento sarà infatti molto veloce, già domani torneranno condizioni molto più tranquille.

Oggi invece, come detto, Poppea si farà ricordare solo per i danni e per l’allerta generale: nelle prossime ore continueranno i nubifragi sulle coste tirreniche, i venti di di tempesta sulle coste occidentali e sull’Alto Adriatico.

Maltempo: raffiche di vento fino a 110km orari in Irpinia. Allagamenti e disagi ad Avellino, anche caduta di alberi

– Raffiche di vento sino a 100-110 km/h stanno interessando la provincia di Avellino, provocando gravi disagi e pericoli per la caduta di rami e di alberi. “Ad Avellino città la velocità del vento ha raggiunto un picco di 105 km/h. I quantitativi di pioggia, nel capoluogo, sfiorano i 100 mm”, rende noto l’osservatorio Meteo di Montevergine. Sempre ad Avellino criticità si stanno registrando anche per le forti piogge: allagamenti di strade, garage e cantine. Disagi alla circolazione per l’allagamento del Ponte della Ferriera nel centro della città e nei collegamenti con i quartieri periferici, soprattutto in Contrada Quattrograna. Un pino è stato abbattuto dal vento in via Brigata ed è caduto sui fili della metropolitana leggera, non entrata ancora in esercizio

Maltempo: disagi nel Salernitano, dal Cilento a Costa Amalfi. A Castellabate allestito anche un punto di accoglienza

Il maltempo continua ad imperversare su tutta la provincia di Salerno dove i riflettori sono puntati soprattutto sul Cilento, area fortemente colpita dalla bomba d’acqua che si è abbattuta sul territorio nella giornata di sabato. L’evolversi della situazione viene attenzionata costantemente dalla sala operativa della protezione civile regionale che nella giornata di ieri ha inviato 5mila sacchi di sabbia, brandine e coperte per far fronte all’emergenza.

Il Comune di Castellabate ha allestito anche un punto di accoglienza nella palestra della scuola “Guercio”, a Santa Maria di Castellabate, in modo da farsi trovare pronto in caso di necessità. Ma il maltempo sta provocando disagi su tutto il territorio provinciale. A Mercato San Severino i volontari sono al lavoro per monitorare il livello dei torrenti; il forte vento ha, inoltre, provocato danni in tutta la provincia, sradicando alberi. A Salerno, in via Irno, uno di questi ha colpito un palazzo, danneggiando la ringhiera di un appartamento. Sia in Costiera Amalfitana che nel capoluogo si registrano forti mareggiate. Ad Agropoli, altra città colpita dall’alluvione di sabato, la Capitaneria di Porto ha disposto la chiusura del molo di sopraflutto. Allagamenti e disagi si registrano anche in diversi comuni dell’Agro Nocerino Sarnese.

Forti piogge e vento, stop collegamenti in golfo Napoli

La prevista burrasca che ha colpito in queste ore l’Italia ha provocato il blocco dei collegamenti marittimi nel golfo di Napoli rendendo di fatto isolate Ischia e Procida. Tanti in queste ultime ore gli interventi dei vigili del fuoco di Napoli; tutte le squadre della provincia sono fuori e ci sono 24 interventi in coda. Per l’emergenza è stata istituita al 115 una squadra di 8 persone in sala operativa in comunicazione continua con i cittadini che richiedono soccorso.

Dopo le prime navi partite stanotte l’intensificarsi del vento, che ha raggiunto punte di 70/80 chilometri orari rendendo il mare molto mosso fino a forza 7/8 e con onde alte sino a 4 metri, ha provocato lo stop di tutte le corse effettuate dai mezzi veloci e dalle navi, sia da Napoli che da Pozzuoli. Al momento solo un traghetto, partito da Pozzuoli, sta raggiungendo il porto di Ischia ma quasi tutti i collegamenti previsti per il resto della giornata risultano sospesi o in attesa di conferma da parte della compagnie di navigazione.